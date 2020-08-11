В Белоруссии продолжаются беспорядки, начавшиеся после оглашения результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Недовольные такими итогами люди вышли на улицы. Их начал разгонять ОМОН.

Для того, чтобы остановить демонстрантов, силовики шли на самые жесткие меры. По словам очевидцев, они применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и били демонстрантов дубинками.

Так, они вторглись в гипермаркет "Алми" в районе Каменная Горка, где укрывались протестующие, где стали их задерживать и сажать в микроавтобусы. Участники акций при этом кричали:

«Не трогайте женщин!»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минске начались новые задержания протестующих. За сутки было задержано порядка двух тысяч человек.