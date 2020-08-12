Американские ученые выяснили, что аспирин может ускорить развитие онкологии

Американские ученые совместно с коллегами из Австралии провели исследование, в ходе которого выявили негативное свойство ацетилсалициловой кислоты. Употребление препарата способно ускорить развитие онкологии у пожилых людей с предрасположенностью к заболеванию. Результаты эксперимента опубликованы в Journal of the National Cancer Institute.

На протяжении почти пяти лет авторы научной работы наблюдали за пациентами старше семидесяти лет без проблем со здоровьем. Испытуемых разделили на две одинаковые группы. Первым ежедневно давали 100 миллиграмм аспирина, вторым — плацебо.

Употребление лекарства не оказало значительного влияния на возникновение злокачественных опухолей. Однако ученые установили взаимосвязь с приемом препарата и скоростью развития онкологии. У принимавших аспирин людей на 19% чаще диагностировали метастазирующий рак и на 22% — рак четвертой стадии.

Кроме того, среди первой группы испытуемых смертность от онкологического заболевания оказалась выше, чем среди принимавших плацебо. Авторы исследования отмечают, что негативное влияние аспирина выявлено только у пожилых людей. Наблюдение за более молодыми испытуемыми, наоборот, продемонстрировало отсроченный эффект возникновения рака при употреблении медицинского препарата.

В испытании приняли участие порядка 19 тысяч человек.

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