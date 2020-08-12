Американские ученые выяснили, что аспирин может ускорить развитие онкологии

|
Софья Зуева
60

Исследование проводили на протяжении пяти лет.

Американские ученые выяснили, что аспирин может ускорить развитие онкологии

Фото: www.globallookpress.com /Dr. Wilfried Bahnmüller

Американские ученые совместно с коллегами из Австралии провели исследование, в ходе которого выявили негативное свойство ацетилсалициловой кислоты. Употребление препарата способно ускорить развитие онкологии у пожилых людей с предрасположенностью к заболеванию. Результаты эксперимента опубликованы в Journal of the National Cancer Institute.

На протяжении почти пяти лет авторы научной работы наблюдали за пациентами старше семидесяти лет без проблем со здоровьем. Испытуемых разделили на две одинаковые группы. Первым ежедневно давали 100 миллиграмм аспирина, вторым — плацебо.

Употребление лекарства не оказало значительного влияния на возникновение злокачественных опухолей. Однако ученые установили взаимосвязь с приемом препарата и скоростью развития онкологии. У принимавших аспирин людей на 19% чаще диагностировали метастазирующий рак и на 22% — рак четвертой стадии.

Кроме того, среди первой группы испытуемых смертность от онкологического заболевания оказалась выше, чем среди принимавших плацебо. Авторы исследования отмечают, что негативное влияние аспирина выявлено только у пожилых людей. Наблюдение за более молодыми испытуемыми, наоборот, продемонстрировало отсроченный эффект возникновения рака при употреблении медицинского препарата.

В испытании приняли участие порядка 19 тысяч человек.

Ранее 5-tv рассказывал о симптомах рака, которые можно перепутать с коронавирусной инфекцией.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.15
-0.63 85.92
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
«Я знал, что он пьет»: Друг Ефремова рассказал о последних днях актера перед ДТП
12:04
Координаторы массовых беспорядков задержаны в Белоруссии
11:57
«Все экспертизы нам отказали»: Адвокат Ефремова заявил, что обратится к Путину
11:45
Россияне массово жалуются на отказ банков отсрочить платежи по кредитам
11:33
«На себя не похожа!»: Фанаты осудили Нюшу за обилие фотошопа
11:28
Немного тепла, и здравствуй, осень! Синоптики сделали прогноз на август

Сейчас читают

Прохор Шаляпин отказался уединяться в гробу с пенсионеркой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок