VIP магия: Как гадалки и экстрасенсы помогают звездам добиться успеха?

С древних времен могущественных и известных людей окружали маги и прорицатели. Они активно практиковали привороты, изготавливали талисманы на удачу и советовали, какое решение нужно принять, чтобы достичь желаемого. В современном мире практически ничего не поменялось. Знаменитости и представители шоу-бизнеса в надежде на успех обзаводятся личными астрологами и экстрасенсами, которые приводят их на Олимп славы. Чем VIP-магия отличается от помощи обычным смертным и кому она помогла, рассказывает 5-tv.ru.

Магия высшего порядка

Как рассказала маг, целитель России, Казахстана и Европы Злата, VIP-магия отличается от обычной тем, что это магия высшего порядка. Среди клиентов Златы — влиятельные люди разных профессий, включая звезд шоу-бизнеса.

«Это отдельный раздел магии, где все ритуалы и обряды гораздо мощнее по силе и затрате энергии, быстрее в исполнении и меньше в сроках ожидания, причем ровно как по белой магии, так и по черной магии», — поясняет Злата.

По ее словам, с каждым клиентом работают как минимум два мастера, что повышает эффективность обрядов. Все ритуалы подготавливаются отдельно и под конкретного человека, причем клиента ведут как лично, так и дистанционно, что позволяет находиться на связи 24 часа в сутки.

«Важно понимать, что такая привилегия доступна не каждому, а лишь тем, кто понимает, что жизнь одна, знает цену своим желаниям. Именно тем, кто достиг определенной энергетической ступени, то есть внутренне богатому и наполненному человеку», — подчеркивает целитель.

Как объяснила Злата, многие звезды добились признания, славы и богатства благодаря VIP-магии. При этом мало кто признается, что обращается за помощью к экстрасенсам и ведуньям. Гораздо удобнее сочинить историю «сквозь тернии к звездам» и рассказывать поклонникам о сложном пути к успеху.

Вместе с тем, некоторые знаменитости не скрывают того, что консультируются у гадалок и делятся своим опытом общения с предсказателями.

Группа «Фабрика»

У одной из самых известных женских поп-групп давно есть личный астролог, с которым участницы коллектива советуются при принятии важного решения. Когда в 2014 году Ира Тонева и Саша Савельева искали новую солистку, они первым делом проконсультировались со звездной предсказательницей, которая одобрила певицу Сашу Попову.

По словам Тоневой, астролог похвалила новую солистку и заверила девушек, что ее участие пойдет коллективу на пользу. В итоге, Попова прекрасно прижилась в группе и сейчас уже трудно представить «Фабрику» без нее.

Алла Пугачева

О том, что Примадонна отечественной сцены пользуется услугами личного экстрасенса, ходят слухи давно. Его имя не разглашалось, однако в 2016 году он раскрыл себя, выжив у себя на странице в соцсети фото с Пугачевой. Известно, что он специализируется в черной, белой и любовной магии, а также занимается снятием порчи. По какому вопросу певица консультировалась с магом — неизвестно.

Instagram @alla_orfey

Лена Ленина

Успешная бизнес-леди Лена Ленина много лет назад общалась с человеком, который увлекался эзотерикой и писал на эту тему книги. Однажды он взял интервью у известной ясновидящей, которая рассказала, что долларовый миллиардер Джон Рокфеллер в нынешнем столетии реинкарнировался в Лену Ленину. Ведунья предсказала женщине повторение судьбы американского предпринимателя и большое материальное благополучие.

Так и случилось. Сегодня бизнесвумен является владелицей крупнейшей в Европе сети франшиз — студии маникюра Лены Лениной. Как признается знаменитость, бизнес дается ей легко, словно удача так и ходит за ней по пятам.

Влад Лисовец

Стилист Влад Лисовец внимательно прислушивается к предсказаниям гадалок. Когда-то во время отдыха в Ницце телеведущий пошел на массаж к француженке с марокканскими корнями. Она рассказала ему массу любопытных вещей. Например, то, что миссия стилиста — помогать людям, и скоро он будет делать это в своем доме. В 2016 году Лисовец выиграл торги на аренду помещения площадью 400 квадратных метров и открыл свою школу, в которой помогает обычным женщинам выработать собственный вкус и стиль.

Дарья Донцова

Благодаря давнему предсказанию известная писательница, пережившая тяжелый период в жизни, не опустила руки. Когда будущей звезде бестселлеров было всего 22 года, она познакомилась с сирийской гадалкой в Алеппо, где работала переводчиком. Женщина сказала Донцовой, что она серьезно заболеет в 45 лет, и многие станут говорить о ее неминуемой смерти. Однако гадалка призвала будущую писательницу не отчаиваться, потому что после 50 она станет обеспеченной, причем богатство придет от ее правой руки, а сама Донцова доживет до 104 лет.

Действительно, писательница смогла победить онкологию, которая привела к тому, что Донцова начала писать книги в больнице. Сейчас она является автором большого числа книг, ставших бестселлерами, а также успешной телеведущей и сценаристкой.

Instagram @dontsova_official

Сайт 5-tv.ru обращает внимание, что практический эффект от магических ритуалов и обрядов не имеет научного подтверждения.

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