Киану Ривз пожалел «хмурых русских», говоря о петербуржцах

Голливудский актер Киану Ривз, известный своим «приунывшим» выражением лица, несколько лет назад посетил Петербург ради съемок в одной из частей картины «Джон Уик». Позднее артист признался, что теперь понимает «хмурых русских».

По словам Киану, он раньше не мог постичь особенности русского характера. Но после поездки в Санкт-Петеребург он с понимаем отнесся к хмурости лиц жителей этого города.

«Я бы на самом деле тоже мало улыбался, если бы круглые сутки жил в артхаусе», — высказался Ривз, имея в виду, серость и погодные условия Петербурга.

Также он отметил, что за сердитыми, неприветливыми лицами жителей города скрывается «широкая, светлая душа». Он с теплотой вспоминает поездку и шутит, что отдохнул с русскими так, что «еще на пару лет хватит», сообщает телеканал «Царьград».

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