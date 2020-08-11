На смену Брэду Питту: Анджелину Джоли заподозрили в новом романе

Голливудская актриса Анджелина Джоли познакомилась с шотландским актером Ричардом Мэдденом на съемках нового фильма из вселенной Marvel «Вечные». Отношения у коллег сразу стали настолько близкими, что многие заподозрили между звездами роман.

Впрочем, никаких подтверждений этому нет, пишет «Киноафиша». Несмотря на догадки фанатов Джоли, которая с прошлого года является официально свободной от брака, коллег связывают только дружеские отношения.

Ричард Мэдден получил первую известность в мире после роли Робба Старка — «Молодого Волка» — в сериале «Игра престолов». Популярность Джоли пришла задолго до этого, к тому же она на 11 лет старше партнера по съемкам.

Фанатам кинематографа Мэдден напоминает молодого Брэда Питта, бывшего супруга Анджелины. Есть сходство не только во внешности, но и в харизме молодого актера. Западные СМИ подозревают, что это и стало причиной внимания Джоли к актеру, но не более того.

ZUMA/TASS

Анджелина Джоли и Брэд Питт, официально сообщили об отношения в начале 2006 года, когда стало известно о беременности актрисы. Громкий роман постоянно сопровождался слухами и пристальным вниманием со стороны поклонников и папарацци.

В 2014 году, уже воспитывая троих родных и троих приемных детей, пара поженилась, но в 2016 году рассталась. Официально развод между Питтом и Джоли был завершен в 2019 году. Все дети актеров проживают с матерью.

5-tv.ru писал, что Брэд Питт недавно впервые за долгое время встретился с Анджелиной Джоли.