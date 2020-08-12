«Таких уже не делают»: Лещенко и Винокур снялись в образах гусара и раввина

Очередные съемки в который раз свели на одной площадке Владимира Винокура и Льва Лещенко. Артисты дружат более полувека со студенческих времен. Вместе они записывали песни и исполняли концертные номера и, конечно, шутили. На этот раз закадычные друзья снялись в образах статного гусара и забавного раввина. Фото опубликовал на своей странице в Instagram Владимир Винокур.

«Два Друга! Гусар и раввин! Съемки! Всем поклон!» — написал без лишних подробностей пародист.

Instagram @vladimir_vinokur

Что за история объединила таких колоритных персонажей, и когда поклонники увидят их на экране, Винокур не уточнил. Кадр понравился многим его подписчикам, включая оперную диву Анну Нетребко и певицу Катю Лель.

«Красавцы, мужчины! Равняться на вас нужно»;

«Прекрасные, талантливые артисты! Замечательные друзья»;

«Ох, какие же вы, шикарно! Браво! Таких уже не делают», — оценили фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Винокур показал раритетное фото 58-летней давности.