«Таких уже не делают»: Лещенко и Винокур снялись в образах гусара и раввина
Юморист поделился забавным снимком со съемок на пару со старым другом.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @vladimir_vinokur, ТАСС / Геодакян Артем
Очередные съемки в который раз свели на одной площадке Владимира Винокура и Льва Лещенко. Артисты дружат более полувека со студенческих времен. Вместе они записывали песни и исполняли концертные номера и, конечно, шутили. На этот раз закадычные друзья снялись в образах статного гусара и забавного раввина. Фото опубликовал на своей странице в Instagram Владимир Винокур.
«Два Друга! Гусар и раввин! Съемки! Всем поклон!» — написал без лишних подробностей пародист.
Что за история объединила таких колоритных персонажей, и когда поклонники увидят их на экране, Винокур не уточнил. Кадр понравился многим его подписчикам, включая оперную диву Анну Нетребко и певицу Катю Лель.
«Красавцы, мужчины! Равняться на вас нужно»;
«Прекрасные, талантливые артисты! Замечательные друзья»;
«Ох, какие же вы, шикарно! Браво! Таких уже не делают», — оценили фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Винокур показал раритетное фото 58-летней давности.
Читайте также
48%
0.09 85.96
0.04
Нашли ошибку?