Именитый юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур в отличие от многих звездных коллег не пиарится на пустых инфоповодах или грязных слухах. Напротив, чтобы удивить искушенную публику, он каждый раз придумывает нечто особенное, что действительно вызывает интерес.

Так, например, недавно Винокур показал трогательное раритетное фото с супругой Тамарой в честь 46-летия свадьбы. Молодые брачующиеся произвели на фолловеров неизгладимое впечатление. Сегодня же Владимир опубликовал снимок из личного архива, сделанный в далеком 1962 году. Ностальгия настигла юмориста в день 95-летия со дня основания международного детского центра «Артек».

«Поздравляю, родной Артек, с 95 летием!!! Пионер Володя Винокур, артековец 1962-го года, с благодарностью!» — подписал пост народный артист.

Instagram @vladimir_vinokur

Безусловно, мимо такого редкого кадра пройти не смог ни один поклонник Винокура. Фанаты отметили, что в молодости юморист был очаровательным юношей и мог свести с ума любую красотку. Те, кто постарше, также добавили, что нередко пересматривают и свои фото из «Артека». По их словам, этот лагерь — лучшее, что случалось с ними жизни.

«Артек» навсегда останется родным. Это факт. С днем рождения!»

«Ох, ну и мужчина! Просто мечта!»

«Красавчик!!! Молодец! Пионер всегда готов!»

«А я была в „Артеке“ в 1963 году! Незабываемо!» — откликались пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru показал, как трогательно Владимир Винокур поздравил певицу Лайму Вайкуле с днем рождения.