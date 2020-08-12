Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой запретить в России выдавать автомобильные регистрационные номерные знаки, намекающие на мат или грубый контекст. Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК общественной палаты РФ Александр Холодов в интервью 5-tv.ru рассказал, к каким последствиям может привести запрет.

По словам Холодова, такой законопроект может привести к дефициту госномеров, который придется решать через добавление четвертой цифры или буквы к номеру.

«Можно уменьшить количество словосочетаний (сочетаний букв на номерах, разрешенных к использованию — Прим.ред.), но тогда уменьшится и количество возможных номерных знаков, а мы видим, что уже существует некая нехватка их в регионах. Скоро придется заканчивать с этими номерами и придумывать что-то новое», — пояснил Александр Львович.

Сам Холодов в разговоре с 5-tv.ru порассуждал об одном из возможных вариантов, как избежать дефицита номеров в стране. Для этого, по его словам, можно разрешить выдавать архивные номера 78 и 99 регионов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день номер выдается путем случайного присвоения. А вопрос о том, что кто-то хочет или не хочет номер с тремя шестерками неуместен.

«Как компьютер случайно пришлет, так он (автомобилист) и получит свои номера», — подчеркнул представитель ОНК.

Если инициатива запрета некоторых сочетаний букв и цифр на номерах будет принята, то владельцев, уже имеющих такие знаки, не станут насильно заставлять менять их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров.