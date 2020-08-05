«У Apple такого нет» — эксперт оценил преимущества новых гаджетов Samsung
Аналитик Эльдар Муртазин прокомментировал новую технику, представленную южнокорейской компанией.
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Фото, видео: Twitter @evleaks, @eldarmurtazin
Компания Samsung провела онлайн-презентацию нескольких новых продуктов: смартфонов Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra, планшета Tab 7, умных часов Galaxy Watch 3 и беспроводных наушников Buds. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с 5-tv.ru прокомментировал презентацию и рассказал, что в ней было примечательного.
Гвоздем программы стал смартфон Galaxy Note 20 в двух комплектациях: базовая и Ultra. Технические отличия в них небольшие, отличается экран, память и несколько других характеристик. По словам Муртазина, Note 20 — очень интересный флагман с большим количеством возможностей.
«Смартфоны крайне интересны тем, что они уникальны наличием S Pen, который позволяет делать огромное количество вещей. Например, управлять в качестве дистанционного пульта, фото и видео съемкой, проводить презентации, рисовать и выделять нужные места, распознавать текст. Тоже самое — в планшетах. То есть это полноценное средство ввода, которое будет интересно тем, кто привык к ручке. И не только привык, но хочет разнообразить, добавить нечто большее: художники, те, кто занимается графикой, юристы, студенты», — отмечает эксперт.
Второй важный гаджет — планшет Tab 7. А одна из самых интересных функций у планшетов, и у смартфонов — режим Dex, который в этот раз стал намного удобнее и проработаннее.
«Планшеты интересны тем, что устройство два в одном: подключив клавиатуру, вы можете получить работу в качестве ноутбука, там есть режим Dex. В этом году Dex как для смартфонов, так и для планшетов впервые получил беспроводной режим. Если ранее к телевизору Samsung можно было подключиться по проводу или через докстанцию, теперь это просто Wifi-подключение, и это крайне удобно. Мы можете подключить любую беспроводную клавиатуру, любую мышку, и ваш телевизор превращается в полноценный компьютер. При этом интерфейс „Андроида“, это интерфейс Dex, который максимально похож на Windows и предлагает его исходные возможности», — рассказывает Муртазин.
Также собеседник 5-tv.ru особенно отметил новые наушники Buds. По его словам, это отличный образец аксессуара, который стоит примерно в два раза дешевле своих прямых конкурентов Apple AirPods Pro. И это не единственное их преимущество. Так, Buds можно использовать в качестве полноценного удаленного микрофона.
В целом же эксперт отметил, что новые продукты Samsung — очень интересны, а говорить о них можно долго. У Apple же, ближайшего конкурента, таких гаджетов в той же ценовой категории просто нет.
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