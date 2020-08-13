Видео: Российских летчиков в Сирии наградили в честь Дня ВВС
12 июля наступило 108 лет со дня создания Военно-воздушных сил РФ.
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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина, 5-tv.ru
Военные летчики отметили профессиональный праздник — 108-ю годовщину создания российских ВВС. Пять лет назад их объединили с космическими войсками и сейчас — это самый современный и эффективный вид вооруженных сил.
Особая церемония сегодня состоялась на российской авиабазе Хмеймим в Сирии — 29 летчиков получили заслуженные награды за воинскую доблесть и и боевые отличия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в стране зарождалась авиация.
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