Видео: Российских летчиков в Сирии наградили в честь Дня ВВС

Эфирная новость 24

12 июля наступило 108 лет со дня создания Военно-воздушных сил РФ.

Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина, 5-tv.ru

Военные летчики отметили профессиональный праздник — 108-ю годовщину создания российских ВВС. Пять лет назад их объединили с космическими войсками и сейчас — это самый современный и эффективный вид вооруженных сил.

Особая церемония сегодня состоялась на российской авиабазе Хмеймим в Сирии — 29 летчиков получили заслуженные награды за воинскую доблесть и и боевые отличия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в стране зарождалась авиация.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.24
0.09 85.96
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:25
Врач-педофил из Петербурга домогался на приеме до мальчика
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
2:52
Порядка 500 человек эвакуировали из аэропорта в Хабаровске после сообщений о минировании
2:46
Хозяева собак жалуются на массовые отравления своих питомцев в Петербурге
2:32
«Ты знаешь, с кем ты говоришь?» — Артур Цветков повздорил с работниками фастфуда — видео
2:19
Видео: Российских летчиков в Сирии наградили в честь Дня ВВС

Сейчас читают

Евдокимов день: почему 13 августа наводят порядок и устраивают свадьбы?
«Два сердца надо?» Звезда «Кухни» Лера Федорович призналась, что ждет второго ребенка
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок