Гармаш потребовал миллион, чтобы остаться в «Современнике»?

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Валентин Черников
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Коллеги актера по театру утверждают, что не он один оказался резко настроен по отношению к новому руководству.

Гармаш потребовал миллион, чтобы остаться в «Современнике»?

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Новое руководство «Современника» могло избежать скандального ухода Сергея Гармаша из театра, если бы согласилось на его финансовые условия. Об этом сообщает «Собеседник.ru» со ссылкой на одного из коллег народного артиста.

Комментируя свой уход, Гармаш резко высказался в адрес назначенного худрука Виктора Рыжакова. По мнению актера, он «наплевал» на устои своей предшественницы — покойной Галины Волчек. Своим преемником она видела Гармаша, но столичные чиновники решили по-своему. 

«По слухам, Гармаш потребовал с Рыжакова миллион рублей. У нас говорят, что только при таком финансовом условии Сергей готов остаться в театре. Но на короткий срок, приблизительно до января. Разумеется, никакой здесь жадности со стороны Гармаша нет. Он не беден — Сергей самодостаточен. Мы думаем, что эта та сумма, которую никто не даст, поэтому Гармаш и назвал такую цену, чтобы уйти. Но у всех, кто дорожит нашим „Современником“, есть надежда, что чужой для театра Рыжаков одумается и уберется восвояси», — прокомментировал источник издания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вениамин Смехов высказался об уходе Сергея Гармаша из «Современника».

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