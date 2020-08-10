«Тема личной обиды»: Вениамин Смехов об уходе Сергея Гармаша из «Современника»

Актер театра и кино, режиссер и литератор Вениамин Смехов, который 10 августа празднует 80-летний юбилей, в интервью «МК» прокомментировал уход своего коллеги Сергея Гармаша из труппы театра «Современник».

Лауреат нескольких художественных премий отметил, что не намерен выступать в качестве судьи для взрослых людей из его окружения. Вениамин Смехов подчеркнул, что рассматривает сложившуюся ситуацию только через призму логики.

«Замечательный артист написал открытое письмо. Его некоторые собратья по театру восприняли как послание вождя, которого государство не заметило и назначило другого. То есть здесь тема личной обиды. Понимаю. Но об этом есть высказывания его близких партнеров и друзей: Лии Ахеджаковой, Чулпан Хаматовой, Марины Нееловой…», — сказал Вениамин Смехов.

Актер отметил, что уход Сергея Гармаша из театра, по всей видимости, связан с другим представлением о будущем. Вениамин Смехов уверен, что его коллега имел полное право на принятие подобного решения, но выйти из состава труппы можно было несколько иначе.

«Гармаш решил уйти, потому что у него, видимо, было другое представление о будущем своем и „Современника“. Он имеет на это полное право. И мог бы спокойно покинуть театр. Но… Что ж… Бывает и так…», — заключил Вениамин Смехов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ближайших планах покинувшего «Современник» Гармаша.