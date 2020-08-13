В ФАС прокомментировали стремительное подорожание авиабилетов

Эфирная новость 21

В Федеральной антимонопольной службе считают, что цены растут из-за нежелания авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Soeren Stache, 5-tv.ru

Российские авиакомпании предрекли подорожание билетов. Платить придется чуть ли не вдвое больше. Причина — вовсе не необходимость компенсировать простой, а скачок цен на топливо.

Отечественные перевозчики утверждают: его стоимость выросла после возобновления международных рейсов. В столичных аэропортах — на 40%, а в Екатеринбурге вообще на 60! Авиакомпании обратились с жалобой в Минтранс и ФАС. В антимонопольном ведомстве начали проверку.

Хотя уже заявили: просто перевозчики не хотят покупать топливо на бирже. Оптовая цена на керосин сейчас на 30% ниже, чем в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ожидается, что люди будут тратить на перелеты вдвое больше прежнего. В пользу этой версии говорят и данные о пассажиропотоке. За год он снизился до 70%.

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