Виноваты шашлыки: В России стремительно дорожает колбаса

Цены на любимый российский продукт - колбасу - могут взлететь. Мясо, из которой ее делают, уже подорожало. Рядовые покупатели этого пока не замечают: на прилавках с шейкой и карбонатом цифры на ценниках все те же. А вот те, кто закупает мясо в промышленных масштабах, для изготовления деликатесов серьезно встревожены. Оптовые цены сильно скакнули вверх.

Рост цен на мясо отчасти связан с тем, что в этом году многие не поехали в отпуска и на выходных выбираются на природу жарить шашлыки. По крайней мере, дорожают именно те сорта, которые россияне традиционно выбирают для барбекю – это курица и свинина.



Подробнее смотрите в видеосюжете Максима Приходы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на территории России впервые за последние восемь месяцев зафиксировали снижение индекса потребительских цен.