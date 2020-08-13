Виноваты шашлыки: В России стремительно дорожает колбаса

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Пока рост стоимости на популярный продукт заметили только компании, закупающие товар оптом.

Фото, видео: ТАСС / Руслан Шамуков, 5-tv.ru

Цены на любимый российский продукт - колбасу - могут взлететь. Мясо, из которой ее делают, уже подорожало. Рядовые покупатели этого пока не замечают: на прилавках с шейкой и карбонатом цифры на ценниках все те же. А вот те, кто закупает мясо в промышленных масштабах, для изготовления деликатесов серьезно встревожены. Оптовые цены сильно скакнули вверх.

Рост цен на мясо отчасти связан с тем, что в этом году многие не поехали в отпуска и на выходных выбираются на природу жарить шашлыки. По крайней мере, дорожают именно те сорта, которые россияне традиционно выбирают для барбекю – это курица и свинина.

Подробнее смотрите в видеосюжете Максима Приходы. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на территории России впервые за последние восемь месяцев зафиксировали снижение индекса потребительских цен. 

 

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