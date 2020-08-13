Видео: Предприниматель оставил целый поселок без газа на Урале
Уже несколько дней жители поселка Таватуй были вынуждены терпеть неудобства.
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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru
На Урале целому поселку отключили газ. Вентиль перекрыл местный предприниматель - собственник трубы - якобы ради безопасности жителей. Но людям теперь ни еды приготовить, ни воды разогреть.
Без воды и тепла в холодное уральское лето теперь вынуждены выживать более полутора тысяч человек, школа, детский садик, четыре оздоровительных лагеря и еще с десяток учреждений. Газовые горелки, электроплитки и обогреватели, массово скупленные в местных магазинах – сейчас самая главная статья расходов для каждой семьи. Но только и они не спасают
Кто виноват? Разбирался корреспондент Андрей Захаров. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьник из провинции обеспечил жителей деревни интернетом.
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