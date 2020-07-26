Есть люди в русских селеньях! Школьник из провинции обеспечил деревню интернетом

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Алиса Старжевская
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Решение провести интернет в село пришла ему после желания прославиться на YouТube.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Diez, O.; 5-tv.ru

Ученик девятого класса Юрий Крысов живет в деревне Песцы Новосибирской области. Как и многие его ровесники, он любит проводить время в сети, а также мечтает стать популярным блогером на YouТube. Мешало этому только отвратительное качество сигнала и отсутствие интернета в селе. Столкнувшись с проблемой, школьник стал решать ее своими силами.

Юрий рассказал 5-tv.ru, как он справился с ситуацией, ведь его поселок находится в нескольких километрах от ближайшего райцентра. Провайдеры отказывались тянуть в село на 60 домов оптоволокно из-за нерентабельности проекта, поэтому сначала мальчик раздавал интернет с телефона, а потом соорудил простейшую антенну и установил ее на крыше дома.

Именно первая антенна навела его на мысли о создании полноценной антенны — заручившись помощью соседа, который сварил для него высокий металлический шест, он заказал дешевый роутер на AliExpress и при помощи роутера стал раздавать его на все село.

«Да, что-то безалаберно, но пока работает, это все на время», — признал школьник.

Конструкция антенны в Песцах самая простая, признает Юрий, но он планирует к зиме сделать полноценный щиток, а также в будущем защитить конструкцию от перегрева на солнце, снега и дождя.

Чтобы накопить денег на новое оборудование, мальчик берет абонентскую плату за пользование интернетом с ближайших домов. Село наконец-то связали с мировой сетью, дети получили возможность спокойно подключаться к дистанционному обучению на время карантина, а сам просветитель может начать осваивать YouТube.

«Клиенты пока не жалуются», — рассказал школьник.

На фоне экономического кризиса из-за пандемии коронавируса наибольшую опасность для предприятия в Песцах представляют планы операторов интернета. 5-tv.ru недавно писал, что цены на домашний интернет в России скоро могут вырасти в цене.

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