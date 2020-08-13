Кинопросмотры шедевров Disney не будут прежними. Что ждет зрителей?

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Знаменитая кинокомпания приняла решение о ребрендинге.

Фото, видео: 5-tv.ru

Кинопросмотры уже не будут прежними. Компания Disney прощается со своей знаменитой заставкой — «XX век Фокс». От всемирно известного названия оставят только цифру. Решение о ребрендинге принято после приобретения корпорации Руперта Мtрдака. Закрыв сделку, компания Disney стала избавляться от ассоциаций, с ней связанных. Новый логотип студии зрители увидят осенью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце марта кинотеатры России закрылись из-за пандемии коронавируса. По заявлению вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко, кинозалы ждут зрителей с 15 июля.

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