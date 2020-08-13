Порядка 500 человек эвакуировали из аэропорта в Хабаровске после сообщений о минировании
В настоящее время экстренные службы проверяют терминал.
Фото: ТАСС / Артем Геодакян
Из здания аэропорта в Хабаровске вывели порядка 500 человек после сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
«На электронную почту аэропорта поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в аэропорту, эвакуировано до 500 человек», — цитирует представителя аэропорта агентство.
Сейчас люди находятся на улице, где ожидают результатов проверки терминала экстренными службами. В ближайшее время планируется прибытие трех рейсов из Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Екатеринбурга.
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