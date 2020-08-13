Порядка 500 человек эвакуировали из аэропорта в Хабаровске после сообщений о минировании

Из здания аэропорта в Хабаровске вывели порядка 500 человек после сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«На электронную почту аэропорта поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в аэропорту, эвакуировано до 500 человек», — цитирует представителя аэропорта агентство.

Сейчас люди находятся на улице, где ожидают результатов проверки терминала экстренными службами. В ближайшее время планируется прибытие трех рейсов из Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Екатеринбурга.