Белоруссию могут лишить права проведения ЧМ-2021 по хоккею
Уже несколько дней в стране не утихают беспорядки, возникшие после объявления результатов президентских выборов.
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Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, 5-tv.ru
Сегодня российские дипломаты встретятся с нашими гражданами, которых задержали в Минске перед выборами. Это 33 человека. Они сейчас находятся в СИЗО. Об этом рассказал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он уверен, что взаимодействие сотрудников Следственного комитета и Генпрокуратуры с белорусскими коллегами позволит снять все необоснованные обвинения в адрес россиян.
Между тем в Белоруссии по-прежнему неспокойная обстановка, хотя массовые акции практически сошли на нет. Отдельные нарушения пресекаются милицией. Так, в спальных районах Минска задержали протестующих, которые прямо на улице открыли стрельбу. А на дорогах — разобрали баррикады. Кроме того, в отделение милиции доставили двух молодых людей, которые готовили «коктейли Молотова».
Тем временем в Евросоюзе выдвинули ультиматум Белоруссии. Власти Литвы, Польши и Латвии потребовали освободить погромщиков. В случае отказа пригрозили санкциями. Приостановить поставки американской нефти пообещал и госсекретарь США Майк Помпео.
Ограничения могут коснуться и спорта. Международная федерация хоккея не исключила, что Минск может лишиться статуса столицы чемпионата мира в 2021 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что одному россиянину грозит до 15 лет тюрьмы по подозрению по делу о массовых беспорядках в Минске.
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