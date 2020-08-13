Задержанному в Белоруссии российскому активисту грозит до 15 лет тюрьмы

Активисту «Открытой России» Артему Важенкову грозит до 15 лет лишения свободы по уголовному делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Об этом РИА Новости сообщил адвокат задержанного Антон Гашинский.

По его словам, Важенков и еще один сотрудник организации, Игорь Рогов, были задержаны и проходили подозреваемыми по делу об организации массовых беспорядков, охвативших республику после президентских выборов. Однако Рогов был отпущен, а Важенков остается в изоляторе временного содержания. Допустить к нему адвоката планируют лишь в четверг, 13 августа.

«Важенков проходит подозреваемым по возбужденному делу о массовых беспорядках. Санкция по этой статье предусматривает от восьми до 15 лет заключения», — сказал защитник россиянина.

Также он добавил, что пока Важенков на родину не поедет. Вероятнее всего, его переведут в СИЗО. Над возвращением гражданина РФ работают российские дипломаты.

Ранее государственное белорусское СМИ «Белта» писало о задержании двух россиян — Важенкова и Рогова. Агентство публиковало видео, на котором оба мужчины говорят, что приехали в Минск с целью отдыха. В самой «Открытой России» это опровергли — по их заявлению, активисты прибыли освещать президентские выборы в республике.

Протесты проходят в Белоруссии четвертый день после окончания президентских выборов в республике. Люди выходят на улицы и требуют пересмотра результатов выборов президента страны. По информации ЦИК страны, лидером голосования стал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. В ходе митингов к протестующим применяют силу: слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Белоруссии умер доставленный из автозака мужчина.