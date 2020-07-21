В Сирии отразили воздушную атаку Израиля — видео

Эфирная новость 23

В результате обстрела южных пригородов Дамаска пострадали семь сирийских солдат.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dawoud Abo Al Kas; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Сиривийские ПВО этой ночью отразили воздушную атаку со стороны Израиля. Ракетному обстрелу подверглись южные пригороды Дамаска. Большинство ракет удалось сбить, но некоторые достигли цели.

Ракеты были нацелены на военные объект. В результате обстрела пострадали семь сирийских солдат. Есть разрушения, их масштабы не уточняются.

Подобные атаки уже совершались в феврале и апреле. Тогда погибли не только военные, но и мирные жители.

Тема:
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