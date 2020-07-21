Сиривийские ПВО этой ночью отразили воздушную атаку со стороны Израиля. Ракетному обстрелу подверглись южные пригороды Дамаска. Большинство ракет удалось сбить, но некоторые достигли цели.

Ракеты были нацелены на военные объект. В результате обстрела пострадали семь сирийских солдат. Есть разрушения, их масштабы не уточняются.

Подобные атаки уже совершались в феврале и апреле. Тогда погибли не только военные, но и мирные жители.