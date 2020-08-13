Видео: в Ленобласти прошли учения с использованием «Искандеров»

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Части были подняты по тревоге. В их задачи входили — марш на полигон, разгрузка, маскировка и боевая часть.

Фото, видео: РИА Новости / Павел Львов, 5-tv.ru

В Ленинградской области тренировались расчеты ударных ракетных комплексов "Искандер" Северо-Западного Военного округа.

Начали как и положено, с масштабной подготовки. В первую очередь - проверка оборудования и электронных систем управления . Дозаправка. Затем - 50-километровый марш на полигон, разгрузка и маскировка.

После этого - боевая часть. Цели - наземные и воздушные. Огонь вели в разное время суток, меняя дистанцию и мощь обороны условного противника. Всего в учениях приняли участие около 300-сот военнослужащих и 40 единиц техники.

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