«Заплатит огромную цену»: Помпео пригрозил России из-за якобы сговора с талибами
Глава Госдепа США обсудил данный вопрос с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Фото: ТАСС / MARTIN DIVISEK
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия заплатит «огромную цену», если данные о сговоре с запрещенным в РФ движением «Талибан» подтвердятся. По словам главы Госдепа США, он обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Мы сказали следующее: если русские предлагают деньги за убийство американцев или других граждан Запада, то придется заплатить огромную цену», — сказал Помпео в интервью, текст которого приводится на сайте Госдепа.
При этом он сказал, что не комментирует вопросы военной разведки.
В июне в газете New York Times появилась статья, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападение на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Никаких доказательств издание не привело.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные заявления «недобросовестными спекуляциями», связав публикацию статьи с обострением внутриполитической борьбы накануне президентских выборов в США.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал статью «заказухой» и заявил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия.
Ранее 5-tv.ru писал, что Госдеп США подтвердил SMS-рассылку россиянам для поиска хакеров.
Читайте также
59%
0.09 85.96
0.04
Нашли ошибку?