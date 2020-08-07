Госдеп США подтвердил SMS-рассылку россиянам для поиска хакеров

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Алиса Старжевская
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В ведомстве отметили, что в рамках специальной программы оповещения приходят гражданам других государств на разных языках.

Госдеп США подтвердил SMS-рассылку россиянам для поиска хакеров

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

Госдепартамент США подтвердил, что проводит SMS-рассылку за рубежом, в том числе и в России, для поиска людей, которые вмешиваются в американские выборы. Об этом РИА Новости сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

«Программа государственного департамента США Rewards for Justice RFJJ) („Награда за правосудие“) рекламирует предложение о вознаграждении с помощью СМС-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов… Это всемирная кампания на нескольких языках», — заявил представитель госдепа.

По его словам, в оповещениях содержится ссылка, по которой получатели могут перейти на официальные страницы программы в соцсетях, доступных на нескольких языках.

Ранее россияне начали начали массово получать оповещения на мобильные телефоны с предложением сообщить любую информацию о случаях вмешательства в предстоящие президентские выборы в США. По заявлению главы госдепа Майка Помпео, за действительно ценные сведения власти готовы выплатить доносчикам десять миллионов долларов.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, осуществляя подобную SMS-рассылку, США вмешиваются в жизнь граждан РФ и реализуют «гибридную атаку».

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший сотрудник Минфина предположил, почему получил оповещение от Госдепа.

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