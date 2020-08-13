Сотрудники Росгвардии персональным парадом поздравили 100-летнего ветерана

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Полковник внутренних войск Павел Лосик ранее командовал элитным подразделением снайперов.

Фото, видео: Globallookpress // Vladimir Lukjanov; 5-tv.ru

В Рязанской области столетие ветерана Великой Отечественной войны отметили персональным парадом! Подарок полковнику внутренних войск Павлу Лосику приготовили сотрудники Росгвардии.

«Товарищ полковник! По случаю вашего юбилея построены!»

«Здравствуйте, дорогие товарищи!»

«Здравия желаем, товарищ полковник»

После официальной части ветерану показали праздничный концерт и вручили подарки. Фронтовая история юбиляра богата героическими событиями. В войну он командовал элитным подразделением снайперов!

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