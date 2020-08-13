Футболиста Смолова ограбили в Испании на 300 тысяч евро

Нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова ограбили в одном из ночных клубов в Испании. Как сообщает издание El Caso со ссылкой на собственные источники, инцидент произошел, когда 30-летний уроженец Саратова отдыхал в заведении с друзьями.

Группа молодых людей окружила футболиста, и он был вынужден расстаться с часами стоимостью порядка 300 тысяч евро. Другие подробности случившегося не известны.

Отмечается, что грабеж произошла еще 19 июля. В тот вечер «Сельта», цвета которой футболист защищал на правах аренды, проводила выездной матч заключительного тура с «Эспаньолом». В этой встрече российский спортсмен участия не принимал.

Федор Смолов 29 июля вернулся в стан «Локомотива». Руководство испанского клуба не стало выкупать права на нападающего.

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