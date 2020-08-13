Преемник-оппозиционер: Будет ли Лукашенко передавать власть своему сыну Коле?

Коля Лукашенко, младший сын переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко, едва ли не популярнее своего отца. Совсем скоро мальчику исполнится всего лишь 16 лет, а о нем говорит уже весь мир, делая прогнозы, займет ли он в будущем место президента республики.

Александр Лукашенко раньше не раз признавался, что видит в своем младшем наследнике огромный потенциал для исполнения обязанностей главы государства. Однако перед нынешними выборами лидер Белоруссии неожиданно заявил, что именно Коля является его «главным оппозиционером». Хочет ли отпрыск Лукашенко стать президентом, рассказывает 5-tv.ru.

«Маленький принц»

Младший сын Лукашенко появился на свет 31 августа 2004 года. Это третий наследник главы государства, у которого также есть сыновья Виктор и Дмитрий от брака с Галиной Лукашенко. Официально Лукашенко и мать его двоих сыновей являются мужем и женой, однако известно, что вместе они не живут с 1994 года.

Имя же родительницы Коли Лукашенко президент никогда не называл. Говорил лишь, что она работает врачом. Впрочем, этой информации вполне хватило, чтобы предположить, что мамой третьего сына белорусского лидера является Ирина Абельская. В прошлом она была личным врачом Лукашенко и, по слухам, поддерживала нерабочие отношения с президентом.

Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Впервые Коля появился на публике в 2008 году на субботнике стройкомплекса «Минск-Арена», куда приехал вместе с отцом. Впоследствии Лукашенко стал всюду возить с собой сына. Мальчик ездил на уборку картошки, катался на лыжах с Путиным, стоял на военных парадах и встречался с мировыми лидерами, в том числе и на площадке Генеральной ассамблеи ООН.

Как недавно рассказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, самый теплые отношения у его сына складывались с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Кроме того, он сказал, что и с Владимиром Путиным Коля легко нашел общий язык.

Однажды Коля вместе с отцом ездил в Пекин, где он очень приглянулся не только Си Цзиньпиню и его жене, но еще и китайским интернет-пользователям. Наследника Лукашенко сразу же окрестили «маленьким принцем».

globallookpress / Nikolai Lukashin

Несмотря на постоянные разъезды и участие в официальных мероприятиях, Коля не забывает об учебе. Недавно подросток поступил в 10-й класс лицея Белорусского государственного университета по направлению «Биология». Как сам признавался Александр Лукашенко, его сын очень интересуется химией и биологией и делает в этих науках большие успехи. Кроме того, он налегает на иностранные языки — английский, испанский и китайский, а также прекрасно играет в хоккей и на фортепиано.

Четыре года назад Коля Лукашенко дал свое первое интервью, в ходе которого признался, что не испытывает сильного желания становиться президентом.

«Очень сложная жизнь тогда будет, не уверен, что я готов к ней», — сказал он тогда юному российскому журналисту Евгению Гришину.

По его словам, он, возможно, мог бы стать врачом или военным, хотя подчеркнул, что с профессией пока не определился. К слову, его отец как-то обмолвился, что сын наотрез отказался поступать в Академию управления при президенте.

Преемник или оппозиционер?

Сам Александр Лукашенко не раз высказывался по поводу возможности того, что Коля станет его преемником на посту президента. Для этого, заявлял белорусский лидер, у него есть все данные. Многие были уверены, что президент потому и берет наследника в зарубежные поездки, чтобы тот постепенно привыкал к нелегкой работе главы государства. Тем неожиданней прозвучали недавние заявления Лукашенко, в которых он признался, что не хотел бы видеть отпрыска на своем месте.

«Ни в коем случае. Я не хочу желать ему такую участь, я хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Белоруссии», — сказал он в интервью Гордону.

При этом полгода назад в беседе с российским журналистом Алексеем Венедиктовым Лукашенко назвал Колю своим «главным оппозиционером» с вполне «сформировавшимся мировоззрением». Как заявлял президент, Лукашенко-младший оппозиционно настроен «к власти вообще».

«Он очень просвещенный. Это взрослый человек в переходном возрасте, со всеми недостатками, когда все отвергается, отрицается, все критикуется», — признавался глава государства, подчеркнув, что у его сына «своя система ценностей».

Instagram @lukashenko_nikolay

Пока общественность гадает, пойдет ли наследник Лукашенко по стопам отца или выберет другой путь, женская половина населения отмечает, что за последнее время подросток и правда изменился. Комментируя недавние фотографии с Парада Победы, который посетил Лукашенко-младший, многие заметили, что он заметно вырос, возмужал и стал одним из самых завидных женихов республики. А вот станет ли Коля президентом — это уже другой вопрос. К слову, главой республики по Конституции можно стать только с 35 лет.

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