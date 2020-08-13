В Кремле прокомментировали слухи о «срочной» встрече Путина с Лукашенко

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Светлана Шевченко
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В ряде СМИ появилась информация о том, что встреча двух лидеров должна состояться якобы в понедельник, а другие и вовсе сообщили о вылете Лукашенко в Москву уже сейчас.

В Кремле прокомментировали слухи о «срочной» встрече Путина с Лукашенко

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

В Кремле прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможной встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшей перспективе.

«Такой встречи в графике нет», — сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

К слову, в ряде СМИ сообщили, что встреча двух лидеров должна состояться якобы в понедельник, а другие и вовсе сообщили о вылете Лукашенко в Москву уже сейчас.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК безоговорочную победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,23%. Его прямая конкурентка Светлана Тихановская — 9,9%. Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин направил Лукашенко после объявления официальных итогов поздравительную телеграмму.

В ночь на 10 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции и ОМОНа. Власти страны заявляют, что ситуация находится под контролем.

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