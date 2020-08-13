Санитарку московской больницы обвинили в избиении и попытке задушить пациентку

Санитарку московской больницы обвинили в избиении и попытке задушить 64-летнюю пациентку-инвалида II группы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 7 августа в одной из палат кардиологического отделения.

Пострадавшая рассказала стражам порядка, что сотрудница медучреждения набросилась на нее и нанесла несколько ударов руками. После этого предполагаемая злоумышленница предприняла попытку задушить женщину.

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Медики диагностировали у пострадавшей множественные кровоподтеки на шее, груди и бедрах. В настоящее время пациентка находится дома на амбулаторном лечении. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить участковому. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена задушила мужа, скинула в выгребную яму и залила ее бетоном.