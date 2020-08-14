«На себя не похожа!»: Наташу Королеву раскритиковали за обилие фильтров

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Татьяна Меркер
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Певица поделилась роликом, где она поет «Маленькую страну» с крыльями феи за спиной.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Певица Наташа Королева в своем микроблоге Instagram хотела поднять подписчикам настроение трогательным видео, где она исполнила песню «Маленькая страна», примерив крылья феи с помощью встроенного фильтра.

«Моя любимая сказка из детства — Дюймовочка! Я верила, что эта страна существует и мечтала о волшебных крылышках», — поделилась Королева.

Instagram @koroleva__star

Певица поинтересовалась у фанатов, какую сказку они любили в детстве. Но вместе ответа на вопрос, фолловеры принялись критиковать Наталью за обилие фильтров и слишком «переделанную внешность».

«Что ты с собой сделала? Мы любили тебя настоящую, а теперь ты просто кукла»

«На себя не похожа!»

«Переделана до неузнаваемости», — комментировали подписчики.

Некоторым образ Натальи все же понравился. Они похвалили певицу за музыкальный слух, и умение смотреть на мир позитивно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Похудевшая Наташа Королева зажигательно станцевала буги-вуги.

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