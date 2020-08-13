Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поинтересовался у министра финансов Антона Силуанова и главы Минздрава Михаила Мурашко, как у них обстоят дела со здоровьем. Во время посещения больницы в Анадыре на Чукотке глава правительства в шутку предложил обоим проверить зрение.

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое?» — пошутил над министрами Мишустин у двери кабинета офтальмолога, восхитившись высоким качеством оснащения медучреждения.

Михаил Мишустин вместе с командой министров прибыл на Дальний Восток в рамках недельной рабочей поездки. За это время он планирует посетить Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области, а также провести десятки встреч и совещаний, сообщает РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мишустин дал распоряжение выделить дополнительные средства на зарплату классным руководителям.