Рыжего из «Иванушек» сравнили с «куклой Машей» на архивном фото

Андрей Григорьев-Апполонов, музыкант и участник группы «Иванушки International», опубликовал на своей странице в Instagram фотографию на паспорт, которую делал в 25 лет. Как передает Teleprogramma.pro, поклонники не узнали на снимке 50-летнего артиста.

На черно-белом фото совсем молодой певец запечатлен с волосами, которые чуть длиннее плеч. По его словам, именно так он и «начал иванушки». Однако поклонники не узнали кумира: они посчитали, что Григорьев-Апполонов на архивном снимке выглядит слишком женственно. Однако другие отметили красоту молодого человека.

Instagram @apollonov_ag

«Вот в этого парня мы и влюбились 25 лет назад всей страной»;

«Уже тогда был нереальный»;

«Рыжая из Иванушек»;

"Прям вылитая кукла Маша";

«Симпатичная „девчонка“ Браво!!!» — прокомментировали публикацию поклонники.

Сам Григорьев-Апполонов никак не отреагировал на восторги фанатов. Это уже не первый снимок из детства, которым делится певец. Несколькими неделями ранее он публиковал пару фото с начала творческого пути, которыми также восхитились подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько обошлось Андрею Григрьеву-Апполонову празднование 50-го дня рождения.