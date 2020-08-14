Рыжего из «Иванушек» сравнили с «куклой Машей» на архивном фото
Андрей Григорьев-Апполонов поделился с поклонниками снимком из паспорта, который был сделан 25 лет назад.
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Фото, видео: Instagram @apollonov_ag
Андрей Григорьев-Апполонов, музыкант и участник группы «Иванушки International», опубликовал на своей странице в Instagram фотографию на паспорт, которую делал в 25 лет. Как передает Teleprogramma.pro, поклонники не узнали на снимке 50-летнего артиста.
На черно-белом фото совсем молодой певец запечатлен с волосами, которые чуть длиннее плеч. По его словам, именно так он и «начал иванушки». Однако поклонники не узнали кумира: они посчитали, что Григорьев-Апполонов на архивном снимке выглядит слишком женственно. Однако другие отметили красоту молодого человека.
«Вот в этого парня мы и влюбились 25 лет назад всей страной»;
«Уже тогда был нереальный»;
«Рыжая из Иванушек»;
"Прям вылитая кукла Маша";
«Симпатичная „девчонка“ Браво!!!» — прокомментировали публикацию поклонники.
Сам Григорьев-Апполонов никак не отреагировал на восторги фанатов. Это уже не первый снимок из детства, которым делится певец. Несколькими неделями ранее он публиковал пару фото с начала творческого пути, которыми также восхитились подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько обошлось Андрею Григрьеву-Апполонову празднование 50-го дня рождения.
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