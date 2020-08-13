Видео: после изнуряющей жары Новороссийск затопило за десять минут

В Новороссийске Краснодарского края другая беда. На город обрушился мощный ливень с градом. Стихии понадобилось всего десять минут, чтобы улицы полностью ушли под воду.

При этом жители мечтали о дожде несколько дней, пока в городе стояла изнуряющая жара.

В частности, пострадал городской пляж. Лежаки и заборы ветер разметал в разные стороны. В сети появилась масса объявлений о том, где можно найти и забрать потерянные автомобильные номера.

К слову, жители города пожаловались не столько на стихию, а на плохо работающие ливневки. Вода из некоторых, по их сообщениям, била фонтаном наружу.