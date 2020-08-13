30 лет без Цоя: в Петербурге разведут мост под музыку культового рок-музыканта

Дворцовый мост в Петербурге впервые в истории разведут под музыку Виктора Цоя. Это произойдет в ночь на 15 августа — в годовщину гибели культового рок-музыканта.

Знаковые композиции прозвучат в специальной обработке, созданной другом и коллегой Цоя — Юрием Каспаряном, гитаристом золотого состава группы «Кино». Кульминацией шоу станет проекция портрета Цоя на пролет моста. А всем, кто будет наблюдать за памятным разведением, подарят авторские открытки.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 30 лет назад. Музыкант потерял управление и столкнулся с автобусом. Он похоронен на Богословском кладбище в Петербурге.