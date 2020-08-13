Как сэкономить, собирая ребенка к 1 сентября?

Несмотря на нестабильную эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса в ряде регионов, большинство родителей уже начали готовиться с детьми к школе. Как не разориться на необходимых тратах к 1 сентября, учитывая сведения магазина Lamoda, рассказали в Lenta.

Подавляющее большинство родителей — около 90% — уже знают истину, что расходы при подготовке к школе стоит разбивать на несколько частей. Так, треть начинают уже в июне закупаться канцелярией и формой.

В конце августа на вещи первой необходимости для детей школьного возраста действует немало специальных предложений в магазинах. Но может наблюдаться и нехватка нужных размеров, из-за чего приходится докупать вещи уже осенью. Кроме того, многим проще заплатить полную цену, но сделать это постепенно, а не разом в период распродаж.

Качество ткани, обуви и школьной канцелярии важны для 39% родителей так же, как и выгодная цена на товары. Бренд для них имеет мало значения, и они могут не прислушиваться к пожеланиям своих отпрысков. А вот комфорт, немаркость и удобство выбирает уже 64% родителей.

Собрать в школу ребенка обойдется в девять и десять тысяч рублей для мальчиков и девочек соответственно. Что входит в базовый набор?

Рубашка;

Жилет;

Пиджак:

Брюки/юбка;

Сменная обувь;

Спортивный костюм;

Спортивная обувь;

Рюкзак;

Пенал;

Канцелярские принадлежности;

Многоразовая индивидуальная защитная маска;

Санитайзер.

Последние два пункта появились в списке в дань текущей ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, во сколько обойдется подготовка к школе, если ребенок учится дистанционно.