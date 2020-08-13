Лиза Арзамасова заинтриговала подписчиков новым имиджем

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, кажется, сменила имидж и стала платиновой блондинкой. Как передают «Дни.ру», актриса поделилась снимком на своей странице в Instagram, а публикацию сопроводила рассуждениями о «масках», которые примеряют люди.

Арзамасова задается вопросом: что такое образы и «маски», которые многие на себя надевают?

«Маски, которые мы выбираем. Это для вас чаще защитная реакция, производственная необходимость или признак нашего времени, в котором „без маски“ не выжить? Возможно ли существовать максимально „прозрачно“? Нужно ли? Способны ли вы сами в общении и наблюдении рассмотреть под всем наносным — настоящую личность?» — спрашивает у подписчиков актриса.

Instagram @liza_arzamasova

В конце же публикации она заявляет, что ее рассуждения и вопросы посвящены самопрезентации людей в обществе и тому, может ли человек знать другого человека «максимально настоящим».

Поклонники Арзамасовой серьезно отнеслись к вопросам и постарались ответить на них. Помимо этого, многие обратили внимание на профессию девушки: все-таки актерам как никому приходится иметь дело и образами и масками.

«Считаю и считала, что если человек изображает из себя того, кем он не является, то это признак внутренних нерешенных проблем, комплексов и т. д. Человек должен быть собой, и ему самому будет легче с другими общаться!!!»

«Надо быть естественным, настоящим. И тогда „маски“ не нужно будет надевать»

«Мне кажется „маски“ чаще всего используют в жизни известные люди: актеры, певцы и т. д., чтобы окружающие не видели их настоящих… потому что очень страшно открыть себя миру… он, порой, бывает враждебным», — размышляют подписчики.

Часть же фанатов обратили больше внимания на иллюстрацию к публикации, на которой Арзамасова предстала со светлыми волосами. Они отметили, что ей идет новый образ, однако актриса не дала понять, действительно ли она перекрасилась, или это очередная «маска». Некоторые же посчитали, что Елизавета стала похожа на экс-супругу Ильи Авербуха, роман с которым приписывают актрисе.

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