Расфасованное по пакетам тело москвички несколько дней лежало в квартире с ребенком

Тело расчлененной женщины обнаружили правоохранители в квартире на юге Москвы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Как сообщила 5-tv.ru старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, труп был найден в четверг, 13 августа, в одной из квартир многоэтажного дома на Ореховом бульваре. Известна личность убитой: ей оказалась Ольга М. 1979 года рождения.

По предварительным данным, в жестокой расправе над женщиной подозревают ее супруга. Отмечается, что мужчина, которого застали на месте преступления, находился в неадекватном состоянии. Ранее он был судим, а также получал амбулаторную психиатрическую помощь.

Давая показания, супруг погибшей заявил, что 9 и 10 августа Ольга «от него гуляла». В момент, когда вернулась и легла спать, он набросился на нее с ножом. После — расчленил тело, но избавиться от всех останков не успел. Выбросил лишь конечности и голову, остальное он расфасовал по пакетам.

В это самое время в квартире также находился шестилетний ребенок. Уточняется, что внешне он никак не пострадал.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Кроме того, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на суде были озвучены жуткие подробности обнаружения головы в квартире историка Олега Соколова.