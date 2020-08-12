Жуткие подробности обнаружения головы в квартире историка Соколова озвучены на суде

На процессе по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко в Санкт-Петербурге прокурор озвучила, какая картина предстала перед следователями и понятыми, когда они вошли в квартиру историка Олега Соколова на набережной реки Мойки 9 ноября 2019 года.

Как следует из протокола осмотра места происшествия, в одной из комнат была обнаружена человеческая голова, запакованная в один черный полиэтиленовый пакет и накрытая другим. Когда следователи вскрыли страшную находку ножницами, стало понятно, что это голова женщины. Глаза ее были раскрыты. Помимо следов крови, под «справа в области верхнего века» криминалисты обнаружили кровоподтек, еще один слева, а на лбу — рана, как указано в протоколе, «звездной формы с неровными краями». Кроме того, явно прощупывались переломы черепа.

В той же комнате в платяном шкафу следователи нашли обрез, произведенный на тульском оружейном заводе, в стволе которого находилась 5,6-миллиметровая гильза, а также десять коробок с патронами.

Сам обвиняемый слушал жуткие детали осмотра собственной квартиры спокойно, временами опуская глаза к полу. Следующее заседание суда назначено на 9 сентября.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова выловили из Мойки в 5 часов утра 9 ноября 2019 года. При нем был рюкзак с расчлененными человеческими останками, которые он пытался утопить в реке. Позже 63-летний историк сознался в убийстве своей ученицы и возлюбленной Анастасии Ещенко.