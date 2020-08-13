Путин оценил показатели деятельности «Интер РАО»

Новые проекты энергетического холдинга «Интер РАО» Владимир Путин обсудил с генеральным директором компании Борисом Ковальчуком. Он рассказал президенту о развитии генерации электроэнергии в Тульской области и планах по полному энергообеспечению Пайяхских нефтегазовых месторождений в Красноярском крае.

«С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше шести гигаватт мощности, это очень хорошие показатели. Выручка, по‑моему, за прошлый год 900 с лишним миллиардов рублей составила», — отметил российский лидер.

«Более триллиона», — уточнил Ковальчук.

Борис Ковальчук отметил, что компания сейчас представлена в трех десятках регионов России и также работает в 15 странах мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил развитие энергетики России с главой «РусГидро».