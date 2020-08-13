Путин оценил показатели деятельности «Интер РАО»
Президент РФ встретился с генеральным директором компании Борисом Ковальчуком и обсудил проекты энергетического холдинга.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru
Новые проекты энергетического холдинга «Интер РАО» Владимир Путин обсудил с генеральным директором компании Борисом Ковальчуком. Он рассказал президенту о развитии генерации электроэнергии в Тульской области и планах по полному энергообеспечению Пайяхских нефтегазовых месторождений в Красноярском крае.
«С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше шести гигаватт мощности, это очень хорошие показатели. Выручка, по‑моему, за прошлый год 900 с лишним миллиардов рублей составила», — отметил российский лидер.
«Более триллиона», — уточнил Ковальчук.
Борис Ковальчук отметил, что компания сейчас представлена в трех десятках регионов России и также работает в 15 странах мира.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил развитие энергетики России с главой «РусГидро».
Читайте также
59%
0.37 87.04
1.08
Нашли ошибку?