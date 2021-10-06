Эксперт рассказал, как снизить плату за услуги ЖКХ в два раза

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Андрей Чапыгин
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Директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что большие счета получаются не из-за стоимости тарифов.

Эксперт рассказал, как снизить плату за услуги ЖКХ в два раза

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Как снизить плату за коммунальные услуги? Такой вопрос нередко беспокоит граждан России. Исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева знает ответ. По ее словам, есть способ уменьшить затраты на 50%.

По словам эксперта, большие счета получаются из-за объемов, а не высоких тарифов.

«Основная часть переплаты происходит не в связи со стоимостью тарифов, а в связи с объемом потребления услуг. В нашей стране тарифы на коммунальные услуги ниже, чем в Германии и Франции, но платим больше — за ремонт и прочие расходы, потому что не экономим. Поэтому, чтобы снизить размер коммунальных платежей, нужно сократить объемы потребления услуг — тепла или электроэнергии, которые вам не нужны», — цитирует Светлану Разворотневу ФАН.

По ее словам, нужно оборудовать жилище специальными датчиками, которые будут рассчитывать и дозировать расходы. Исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» уверена, только счетчики тепла позволяют сэкономить до 30%. А если добавить к ним светодиодные лампы, то экономия достигнет 50%.

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