Пенсия начинается с 14 лет: как начать копить баллы и стаж подросткам

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 35 0

Далеко не все специальности подойдут школьникам для трудоустройства.

Пенсионный стаж: со скольки лет можно накапливать баллы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Кавшар: россияне могут начать копить пенсионные баллы и стаж с 14 лет

Копить пенсионные баллы и страховой стаж россияне имеют право задолго до наступления совершеннолетия — достаточно официально устроиться на работу. Об этом ТАСС заявила глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

«Как только заключен трудовой договор, и работодатель начинает отчислять за сотрудника страховые взносы, у того формируются соответствующие права», — отметила парламентарий.

Депутат пояснила, что по закону подросток может сам подписать трудовой договор с 14 лет — раньше за него это делают родители или опекуны. Она подчеркнула, что и пенсионные права можно начинать формировать уже с этого возраста.

При этом Кавшар сообщила, что школьникам нельзя работать наравне со взрослыми, а этот вопрос строго регулируется. В некоторых случаях для подработки требуется письменное согласие родителей, а отдельные виды вовсе запрещены из-за возможных опасностей.

«Подросток после 10-го класса решает несколько часов в неделю подрабатывать во время летних каникул, — пожалуйста, это уже пойдет в зачет его страховому стажу. Разумеется, после оформления всех необходимых для работодателя документов», — сказала она.

Глава комитета напомнила, что для трудоустройства школьнику потребуются СНИЛС, паспорт, трудовой договор и трудовая книжка.

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