Фото с места стрельбы по автомобилю с семьей в Ингушетии
В результате ЧП один человек скончался и двое госпитализированы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные фотографии с места стрельбы в в Назрановском районе Ингушетии. По предварительным данным, неизвестные, находившиеся в машине Porsche Cayenne, открыли огонь по Ниве, где находилась семья из трех человек. Инцидент произошел в поселке Сурхахи.
В результате происшествия глава семьи скончался, его мать и жена –госпитализированы. В качестве предварительной причины случившегося следственные органы рассматривают кровную месть.
Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Информация уточняется. Правоохранительные органы в настоящий момент разыскивают нападавших.
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