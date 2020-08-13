Фото с места стрельбы по автомобилю с семьей в Ингушетии

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные фотографии с места стрельбы в в Назрановском районе Ингушетии. По предварительным данным, неизвестные, находившиеся в машине Porsche Cayenne, открыли огонь по Ниве, где находилась семья из трех человек. Инцидент произошел в поселке Сурхахи.

В результате происшествия глава семьи скончался, его мать и жена –госпитализированы. В качестве предварительной причины случившегося следственные органы рассматривают кровную месть.

5-tv.ru

Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Информация уточняется. Правоохранительные органы в настоящий момент разыскивают нападавших.