Электровоз сошел с рельсов в ЕАО

Электровоз сошел с рельсов в Еврейской автономной области. Инцидент произошел на станции «Известковая». По предварительным данным, в результате происшествия, случившегося на подъездных путях, никто не пострадал.

Информация и причины случившегося выясняются. На месте ЧП работают экстренные службы.