Электровоз сошел с рельсов в ЕАО
Инцидент произошел на станции «Известковая». О пострадавших не сообщается.
Фото: YAY
Электровоз сошел с рельсов в Еврейской автономной области. Инцидент произошел на станции «Известковая». По предварительным данным, в результате происшествия, случившегося на подъездных путях, никто не пострадал.
Информация и причины случившегося выясняются. На месте ЧП работают экстренные службы.
Читайте также
+16° 764 мм рт. ст.
59%
59%
73.61
0.37 87.04
1.08
0.37 87.04
1.08
Нашли ошибку?