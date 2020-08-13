Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу

Глава Белоруссии готовит обращение к народу на фоне массовых протестов, не стихающих уже несколько дней после президентских выборов. Об этом сообщила в Twitter радиостанция «Коммерсант FM» со ссылкой на пресс-секретаря лидера страны Наталью Эйсмонт. Информация уточняется.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в президентских выборах победу одержал Александр Лукашенко с результатом 80,08% голосов. Несогласные с данными итогами люди вышли на улицы. Чтобы разогнать толпы демонстрантов, омоновцы даже применяли резиновые пули и слезоточивый газ. Проходили массовые задержания. Также известно о нескольких пострадавших в ходе акций протеста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России обеспокоены ситуацией в Белоруссии и призывают к сдержанности.