Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу
Соответствующую информацию предоставила радиостанция «Коммерсант FM» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.
Фото: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Глава Белоруссии готовит обращение к народу на фоне массовых протестов, не стихающих уже несколько дней после президентских выборов. Об этом сообщила в Twitter радиостанция «Коммерсант FM» со ссылкой на пресс-секретаря лидера страны Наталью Эйсмонт. Информация уточняется.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в президентских выборах победу одержал Александр Лукашенко с результатом 80,08% голосов. Несогласные с данными итогами люди вышли на улицы. Чтобы разогнать толпы демонстрантов, омоновцы даже применяли резиновые пули и слезоточивый газ. Проходили массовые задержания. Также известно о нескольких пострадавших в ходе акций протеста.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России обеспокоены ситуацией в Белоруссии и призывают к сдержанности.
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