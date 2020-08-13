В российском МИД призвали к сдержанности и стабилизации обстановки в Белоруссии

В Москве вмешательством во внутренние дела союзного государства обеспокоены.

«Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила: Россия заинтересована в стабилизации обстановки в Белоруссии и призывает все стороны к сдержанности и благоразумию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в офис «Яндекса» в Минске ворвались вооруженные люди.