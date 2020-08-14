Покорители вершин добрались до новой высшей точки в Магаданской области
Теперь в отделении Русского географического общества думают над названием покоренного пика.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Hans Lippert, 5-tv.ru
Магаданские энтузиасты посвятили свой отпуск покорению горной вершины. 2337 метров — новая доминанта области. До них на пик хребта Охандя никто не добирался! Да и это восхождение удалось только со второй попытки.
Путь к вершине лежал по так называемым «перьям» — острым горным породам. Зато с вершины экстремалам открылись фантастические виды каньона с водопадами и горными озерами. Теперь в Магаданском отделении Русского географического общества думают, как назвать покоренный пик.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что туриста с обширным инфарктом эвакуировали спасатели с горного хребта на Кубани.
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