Покорители вершин добрались до новой высшей точки в Магаданской области

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Теперь в отделении Русского географического общества думают над названием покоренного пика.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Hans Lippert, 5-tv.ru

Магаданские энтузиасты посвятили свой отпуск покорению горной вершины. 2337 метров — новая доминанта области. До них на пик хребта Охандя никто не добирался! Да и это восхождение удалось только со второй попытки.

Путь к вершине лежал по так называемым «перьям» — острым горным породам. Зато с вершины экстремалам открылись фантастические виды каньона с водопадами и горными озерами. Теперь в Магаданском отделении Русского географического общества думают, как назвать покоренный пик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туриста с обширным инфарктом эвакуировали спасатели с горного хребта на Кубани.

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