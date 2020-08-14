Один человек погиб при обстреле семьи в автомобиле в Ингушетии
Очевидцы рассказали, что неизвестные буквально «изрешетили» легковушку из автомата.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru
В Ингушетии введен план «Перехват». Там разыскивают преступников, которые расстреляли автомобиль местного жителя. Водитель погиб на месте. Его жена и мать, которые в этот момент находились в салоне, госпитализированы. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое.
Нападение произошло в Назрановском районе накануне вечером. По словам очевидцев неизвестные на иномарке без регистрационных знаков, поравнялись с «Нивой» потерпевшего и буквально «изрешетили» ее из автомата. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».
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