Один человек погиб при обстреле семьи в автомобиле в Ингушетии

В Ингушетии введен план «Перехват». Там разыскивают преступников, которые расстреляли автомобиль местного жителя. Водитель погиб на месте. Его жена и мать, которые в этот момент находились в салоне, госпитализированы. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое.

Нападение произошло в Назрановском районе накануне вечером. По словам очевидцев неизвестные на иномарке без регистрационных знаков, поравнялись с «Нивой» потерпевшего и буквально «изрешетили» ее из автомата. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».