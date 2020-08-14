В Дагестане появилась штрафстоянка для коров

Весьма суровое наказание для владельцев коров придумали в Дагестане. Слишком много бесхозных животных появилось на городских улицах, они блокируют дороги и портят газоны.

Если такая бродячая буренка была замечена на тротуаре, ее тут же арестовывают и уводят на специальную штраф-стоянку для коров. Мурад Магомедов решил помочь местным пастухам.

Безмятежные буренки после сытного обеда лежат и жуют. это, конечно, не центр города, но и не пастбище. Администрация Буйнакска объявила войну коровам. Бесхозных животных конвоируют в муниципальный хлев.

Мы решили помочь городским пастухам. В соседнем квартале нашли нарушителя. Жует мусор из помойки. Люди, зная что домашний скот приходит сюда, соорудили кормушку. Приносят все то, что сами не доели. Вот дедушка Магомед, животные ему не мешают.

Мы решили погнать корову на штрафстоянку, это дело оказалось нелегким. Пугать буренку нельзя, лучше поговорить с ней, успокоить. Тихо, тихо…

Корова не понимает по-хорошему, тогда мы будем с ней так, как она привыкла — «Дорогуша, тебя ждут, пошли». Палку эта корова очень хорошо понимает.

«Ну не беги ты так. Опять ты за свое, нечего мусор кушать».

Здесь сотрудники горзеленхоза старались. Нашего оператора чуть не забодала.

Это дагестанское родео. Примерно так, со всего города коров гонят на стоянку. Они тут пасутся прямо на улицах. Съедают газоны, кусты, цветы, блокируют дороги.

На штрафстоянке за животными присматривают и ждут, когда придут хозяева. Отдают буренку им только после оплаты штрафа — 2000 рублей.

Наказание рублем самое эффективное, только так можно решить проблему бродячих коров в городе. Объяснить хозяевам почему их буренку увели иногда сложно. Как-то раз дагестанцы пытались решить эту проблему кулаками. Даже избили погонщика.

Для того чтобы все могли узнать, куда исчезла буренка и не арестована ли она, создали единую диспетчерскую службу. Коровьи инспекторы предупреждают: если животное попадется им повторно, штраф увеличится до пяти тысяч рублей.