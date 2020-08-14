«Это бой мечты»: Хабиб Нурмагомедов хотел бы сразиться с Сен-Пьером в 2021 году

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Анастасия Шадская
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Известный российский боец смешанных единоборств заявил о желании в ближайшем будущем провести бой с Жоржем Сен-Пьером.

«Это бой мечты»: Хабиб Нурмагомедов хотел бы сразиться с Сен-Пьером в 2021 году

Фото: Instagram @khabib_nurmagomedov

Российский спортсмен, лидер бойцовского чемпионата UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в пресс-конференции. Отвечая на вопросы журналистов о своей жизни и планах на будущее, Хабиб поделился мечтой, пишет ТАСС.

Уже много лет Нурмагомедов хочет встретиться в бою с Жоржем Сен-Пьером из Канады. Это особенно актуально еще и потому, что канадец скоро перешагнет через сорокалетний рубеж, а последний бой у него был уже почти три года назад.

«Это бой моей мечты и моего отца», — заявил Хабиб, лишившийся отца-тренера этим летом. Тот умер после продолжительной борьбы с коронавирусом.

Сам Хабиб последний бой провел осенью 2019 году, победив Дастина Порье из США. Таким образом, на его счету 28 побед и ни одного проигрыша. У канадца Сен-Пьера против 26 побед — два поражения.

Как писал 5-tv.ru, следующий бой Хабиба пройдет 24 октября с американцем Джастином Гэтжи.

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