Влад Соколовский получил травму на съемках «Ледникового периода»

|
Софья Зуева
48

Бывший муж Риты Дакоты упал на лед во время тренировки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @vs20

Для певца Влада Соколовского 13 августа стало неудачным днем. «Чертов» четверг закончился травмой, больницей и необходимостью обратиться в автосервис. Об этом шоумен сообщил в Instagram.

Во время репетиции номера артист неудачно упал и перестал на короткое время видеть и слышать, давление снизилось до показателей 80 на 40. Вероятно, у него растяжение.

«Я надеюсь, что все обойдется и мы сможем продолжить тренировки, потому что уже вложено очень много сил и времени! Начали делать красивую постановку… Верим в лучшее», — написал Соколовский.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20)

Пользователи Instagram посочувствовали исполнителю и пожелали скорейшего выздоровления.

«Переутомление и недосып. Тебе при таких нагрузках надо спать не менее восьми часов»,

«Влад, тебе нужно беречь себя после перенесенного COVID»,

«Лед тебя испытывает. Будь осторожен», — прокомментировали ситуацию фанаты Соколовского.

Позже артист сообщил, что чувствует себя лучше, а рентген ему должны сделать вечером.

«Вкололи кофеин, пришел я в себя, пока боли никакой не чувствую, еду на пробы», — сообщил певец.

Исполнитель признался, что в этот же день у его автомобиля начал барахлить мотор. Транспортное средство пришлось сдать в автосервис на диагностику и ремонт.

О диагнозе и возможности танцора продолжить тренировки пока не сообщается. В «Ледниковом периоде» Соколовский будет выступать в паре с олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой.

Ранее 5-tv опубликовал список участников нового сезона «Ледникового периода».

Читайте также

+20° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.61
0.37 87.04
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:28
В Москву из Германии доставили крупного контрбандиста
14:18
Художник Борис Бельский задержан за кражу в Москве
14:04
Магазин на диване: Как успешно продавать на «Авито» и «Юле»?
14:00
В Минске отпустили всех задержанных во время протестов
13:39
Фото протокола, в котором Ефремов признает вину в смертельном ДТП
13:26
Адвокат Добровинский ответил на вопрос о симуляции Ефремова

Сейчас читают

66-летняя Любовь Успенская снова «стала мамой», но ее быстро разоблачили
Вся правда о госпитализации Михаила Ефремова
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок