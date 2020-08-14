Влад Соколовский получил травму на съемках «Ледникового периода»
Бывший муж Риты Дакоты упал на лед во время тренировки.
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Фото, видео: Instagram @vs20
Для певца Влада Соколовского 13 августа стало неудачным днем. «Чертов» четверг закончился травмой, больницей и необходимостью обратиться в автосервис. Об этом шоумен сообщил в Instagram.
Во время репетиции номера артист неудачно упал и перестал на короткое время видеть и слышать, давление снизилось до показателей 80 на 40. Вероятно, у него растяжение.
«Я надеюсь, что все обойдется и мы сможем продолжить тренировки, потому что уже вложено очень много сил и времени! Начали делать красивую постановку… Верим в лучшее», — написал Соколовский.
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Пользователи Instagram посочувствовали исполнителю и пожелали скорейшего выздоровления.
«Переутомление и недосып. Тебе при таких нагрузках надо спать не менее восьми часов»,
«Влад, тебе нужно беречь себя после перенесенного COVID»,
«Лед тебя испытывает. Будь осторожен», — прокомментировали ситуацию фанаты Соколовского.
Позже артист сообщил, что чувствует себя лучше, а рентген ему должны сделать вечером.
«Вкололи кофеин, пришел я в себя, пока боли никакой не чувствую, еду на пробы», — сообщил певец.
Исполнитель признался, что в этот же день у его автомобиля начал барахлить мотор. Транспортное средство пришлось сдать в автосервис на диагностику и ремонт.
О диагнозе и возможности танцора продолжить тренировки пока не сообщается. В «Ледниковом периоде» Соколовский будет выступать в паре с олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой.
Ранее 5-tv опубликовал список участников нового сезона «Ледникового периода».
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