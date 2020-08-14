Влад Соколовский получил травму на съемках «Ледникового периода»

Для певца Влада Соколовского 13 августа стало неудачным днем. «Чертов» четверг закончился травмой, больницей и необходимостью обратиться в автосервис. Об этом шоумен сообщил в Instagram.

Во время репетиции номера артист неудачно упал и перестал на короткое время видеть и слышать, давление снизилось до показателей 80 на 40. Вероятно, у него растяжение.

«Я надеюсь, что все обойдется и мы сможем продолжить тренировки, потому что уже вложено очень много сил и времени! Начали делать красивую постановку… Верим в лучшее», — написал Соколовский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20) 13 Авг 2020 в 6:05 PDT

Пользователи Instagram посочувствовали исполнителю и пожелали скорейшего выздоровления.

«Переутомление и недосып. Тебе при таких нагрузках надо спать не менее восьми часов»,

«Влад, тебе нужно беречь себя после перенесенного COVID»,

«Лед тебя испытывает. Будь осторожен», — прокомментировали ситуацию фанаты Соколовского.

Позже артист сообщил, что чувствует себя лучше, а рентген ему должны сделать вечером.

«Вкололи кофеин, пришел я в себя, пока боли никакой не чувствую, еду на пробы», — сообщил певец.

Исполнитель признался, что в этот же день у его автомобиля начал барахлить мотор. Транспортное средство пришлось сдать в автосервис на диагностику и ремонт.

О диагнозе и возможности танцора продолжить тренировки пока не сообщается. В «Ледниковом периоде» Соколовский будет выступать в паре с олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой.

Ранее 5-tv опубликовал список участников нового сезона «Ледникового периода».